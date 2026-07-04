Выглядит как безобидная школьная рассылка: Родителей предупредили о новой мошеннической схеме

Родителей школьников предупредили о новой схеме кражи персональных данных. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Появились новые уловки для кражи персональных данных, они направлены на родителей школьников. Злоумышленник рассылают сообщения с безобидными школьными вопросами: о питании, сборе денег, собраниях, кружках и тому подобное. Родитель переходит по ссылке на фальшивый сайт, где надо ввести логин и пароль от Госуслуг, а дальше… мошенники получили уже все необходимое. Об опасности предупредил член думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

- Добытые данные они также используют для дальнейших атак – рассылают вредоносные ссылки контактам жертвы и пытаются взломать другие сервисы, где мог быть использован тот же пароль, - передает слова парламентария Федерал Пресс со ссылкой на Life.ru.

Немкин подчеркнул, что ни в коем случае нельзя авторизоваться через посторонние ссылки, даже если сообщение пришло от проверенного человека. Взломанный аккаунт друга, коллеги или учителя не может быть гарантией безопасности, поэтому проверяйте любую информацию.