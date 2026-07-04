Центр Петербурга частично перекроют 4 и 5 июля из-за марафона «Белые ночи»

Марафон "Белые ночи" ограничит движение транспорта в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 4 июля, Петербург примет одно из главных беговых событий года – 35-й марафон «Белые ночи», в котором примут участие более 30 тысяч человек. Вице-губернатор Борис Пиотровский напомнил горожанам, что забеги стартуют в центре города в 20:00 и 22:00. По традиции, в соревновании только две дистанции: 10 и 42,2 километра.

- Для подготовки и проведения спортивного праздника в Петербурге временно введут ограничения для движения транспорта. Пожалуйста, будьте внимательнее и заранее планируйте свой маршрут в городе. Участникам забега – легких ног, - написал в своем личном канале в MAX Борис Пиотровский.

Подробнее о перекрытиях. Фото: Борис Пиотровский

В пресс-службе ГАТИ уточнили, что ограничения в движении будут действовать 4 по 5 июля. В частности, парковку машин запретили до полуночи 5 июля на Велосипедной аллее. Напомним, стартовый городок марафонцев установили у «Газпром Арены», а финишировать они будут на Дворцовой площади. Полный список перекрытий можно посмотреть по ссылке.