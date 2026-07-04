Татьяна Куртукова рассказала, как заставила Прохора Шаляпина работать над новым клипом

Певица анонсировала новый клип. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка», рассказала о работе над клипом на песню «Алешенька». Во время выступления на VK Fest артистка призналась, что к съемкам удалось привлечь Прохора Шаляпина, который, по ее словам, редко соглашается на подобные проекты.

Куртукова сообщила, что решение снять клип было принято после теплого приема новой композиции слушателями.

- Это очень классная песня, которую сразу же подхватили мои слушатели, да и многие новые тоже, - рассказала певица изданию 78.ru.

По словам артистки, в съемках приняли участие известные представители российского шоу-бизнеса, один из них - артист и певец Прохор Шаляпин.

- Все знают, что Прохора Шаляпина не так-то легко заставить работать. Но он откликнулся и выполнил достаточно сложную работу. Съемочный процесс был непростым, а сам Прохор предстанет в необычном для себя амплуа. Очень жду, когда зрители это увидят, - поделилась Куртукова.

Точная дата выхода клипа на песню «Алешенька» пока не раскрывается. По словам исполнительницы, премьера состоится уже в ближайшее время.