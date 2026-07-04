Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды4 июля 2026 12:15

Татьяна Куртукова рассказала, как заставила Прохора Шаляпина работать над новым клипом

Исполнительница хита «Матушка» анонсировала скорую премьеру видео на песню «Алешенька»
Юлия СТАЛИНА
Певица анонсировала новый клип.

Певица анонсировала новый клип.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка», рассказала о работе над клипом на песню «Алешенька». Во время выступления на VK Fest артистка призналась, что к съемкам удалось привлечь Прохора Шаляпина, который, по ее словам, редко соглашается на подобные проекты.

Куртукова сообщила, что решение снять клип было принято после теплого приема новой композиции слушателями.

- Это очень классная песня, которую сразу же подхватили мои слушатели, да и многие новые тоже, - рассказала певица изданию 78.ru.

По словам артистки, в съемках приняли участие известные представители российского шоу-бизнеса, один из них - артист и певец Прохор Шаляпин.

- Все знают, что Прохора Шаляпина не так-то легко заставить работать. Но он откликнулся и выполнил достаточно сложную работу. Съемочный процесс был непростым, а сам Прохор предстанет в необычном для себя амплуа. Очень жду, когда зрители это увидят, - поделилась Куртукова.

Точная дата выхода клипа на песню «Алешенька» пока не раскрывается. По словам исполнительницы, премьера состоится уже в ближайшее время.