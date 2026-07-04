Ливни и грозы нагрянут в Петербург 5 июля

Ливень и грозы пройдут в воскресенье, 5 июля, в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смольный опубликовал экстренное сообщение от служб о том, что в воскресенье, 5 июля, в Петербурге ждут ливни и грозы. На этом непогода не сжалится над горожанами: синоптики прогнозируют и порывистый ветер.

- Будьте внимательны и осторожны! Телефон вызова экстренных служб 112, - говорится в официальном канале Смольного в MAX под названием «Оповещение населения Петербурга».

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 июля в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Местами действительно будет лить от души. Пройдут и грозы.

- Ветер ночью слабый и переменный, а днем северо-восточный и северный умеренны, но при грозе – порывистый, - уточняют метеорологи. – Температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов по Цельсию, а днем от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление при этом в течение дня понизится, - сообщается на сайте управления Росгидромета.