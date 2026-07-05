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НовостиПолитика5 июля 2026 7:35

Трамп в разговоре с Путиным назвал Эрмитаж восхитительным

Президенты провели телефонный разговор в субботу
Регина МАРИНЕЦ
Главы государств договорились поддерживать связь.

Главы государств договорились поддерживать связь.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил свое восхищение петербургским Эрмитажем. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем, - сказал он на брифинге.

Ушаков отметил, что это касается и культуры, которая объединяет народы России и США. Кроме этого, главы государств договорились поддерживать связь и созвониться в ближайшее время.

Беседа президентов состоялась в субботу, 4 июля. Лидеры обсудили предстоящий запуск совместного российско-американского экипажа на МКС с космодрома Байконур. В Кремле назвали это событие символичным и подтверждающим заинтересованность двух стран в сотрудничестве в самых разных сферах.