Трамп в разговоре с Путиным назвал Эрмитаж восхитительным

Главы государств договорились поддерживать связь. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил свое восхищение петербургским Эрмитажем. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем, - сказал он на брифинге.

Ушаков отметил, что это касается и культуры, которая объединяет народы России и США. Кроме этого, главы государств договорились поддерживать связь и созвониться в ближайшее время.

Беседа президентов состоялась в субботу, 4 июля. Лидеры обсудили предстоящий запуск совместного российско-американского экипажа на МКС с космодрома Байконур. В Кремле назвали это событие символичным и подтверждающим заинтересованность двух стран в сотрудничестве в самых разных сферах.