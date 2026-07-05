Домушник обманул ребенка и обчистил квартиру на Плесецкой

Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина обманул ребенка, чтобы попасть в квартиру на Плесецкой улице, и вынес оттуда все ценности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Домушник обманом убедили сына хозяйки квартиры оставить ключи в детской коляске на улице. После этого мужчина беспрепятственно проник в квартиру и вскрыл сейф.

Из жилища пропали деньги, ювелирные украшения, коллекционные монеты и документы. Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей. О пропаже хозяйка узнала на следующий день и сразу обратилась в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. 3 июля вечером 22-летнего мужчину задержали у дома на улице Корнилова. Часть похищенного имущества изъяли, - уточнили в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.