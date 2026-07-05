Убийца девочки в Ленобласти снял 1 млн рублей и пытался уехать из страны

В СИЗО мужчина проведет минимум два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красногвардейском районном суде избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе. Следователь рассказал, что мужчина после преступления попытался скрыться за границей. Он снял с банковского счета более 1 млн рублей.

- Суд отправил подозреваемого под стражу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Следствие продолжается.

Подозреваемого задержали в Гатчинском районе, когда он пытался уехать на железнодорожном транспорте. Им оказался ранее судимый житель Тосненского района 1984 года рождения. На заседании следователь сообщил, что мужчина после убийства пытался скрыть следы и уехать из страны.

Девочка пропала в четверг. Она ушла с участка в СНТ «Захожье-5» и не вернулась. Родители забили тревогу, когда перестали дозваниваться до нее. Тело ребенка нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти. В тот же день возбудили уголовное дело по статье «убийство».