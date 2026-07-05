Вестибюль станции «Площадь Восстания» закрыли из-за ливня

Двери закрыли, чтобы избежать подтопления в самом вестибюле. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге временно закрыли вестибюль №2 станции метро «Площадь Восстания» - он ведет к Московскому вокзалу. Об этом предупредили в пресс-службе метрополитена.

- Причиной стали погодные условия - сильный дождь, который обрушился на город, - пояснили в подземке.

Выход на Лиговский проспект работает в обычном режиме. В метрополитене сообщили, что специалисты уже устраняют последствия непогоды. Пассажиров просят выбирать другие выходы со станции. В подземке принесли извинения за временные неудобства.

Когда вестибюль заработает в полную силу, пока не уточняется. Вода продолжает поступать в городские системы, и последствия ливня устраняют коммунальные службы. Затоплений в самом метро не зафиксировано, но доступ к одному из выходов ограничен.