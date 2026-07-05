Встречи с известными писателями пройдут на книжном фестивале «Второй закон» в Пскове

Вход на все мероприятия фестиваля и ярмарки свободный. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пскове впервые пройдет книжный фестиваль «Второй закон». С 3 по 12 июля жители Пскова смогут бесплатно встретиться с такими авторами, как Вера Богданова, Рагим Джафаров, Олег Ивик, и посетить масштабную книжную ярмарку.

Книжный фестиваль организован ассоциацией книжных фестивалей «Читающая Россия» и Централизованной библиотечной системой Пскова. «Комсомольская правда» выступает информационным партнером мероприятия. Вход на все мероприятия фестиваля и ярмарки свободный, без регистрации. Полная программа будет опубликована на сайте фестиваля.

Среди гостей фестиваля будет Вера Богданова - писательница, книжный обозреватель, драматург. Финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер», лауреат «Московской Арт Премии». Победительница в номинации «Выбор читателей» премии «Большая книга».

Также гости увидят вживую Рагима Джафарова - российского писателя и сценариста. Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «выбор читателей» (2023). Еще одним гостей будет Олег Ивик - общий псевдоним российских литераторов Ольги Колобовой и Валерия Иванова. Под ним вышел ряд научно-популярных работ по истории и археологии и три художественные книги. Оба автора регулярно участвуют в работе археологических экспедиций.

- Для псковичей этот фестиваль - по-настоящему значимое событие. Мы уверены: каждому жителю Пскова стоит прийти, ведь это уникальная возможность встретиться лично с любимыми писателями, задать им вопросы, услышать истории создания книг и просто почувствовать особую атмосферу живого диалога с литературой, - директор муниципальных библиотек города Пскова Людмила Слабченко.

В книжной ярмарке, которая пройдет параллельно лекционной программе, примут участие более 80 крупных, а также специализированных, локальных и частных издательств страны.