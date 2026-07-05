Второе название этого зверя - уссурийская лисица. Фото: Павел Глазков/telegram-канал «Каждой твари по паре»

В Ленинградской области у енотовидных собак подросли щенки. Об этом сообщил биолог Павле Глазков в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».

- Пока родители отправились на поиски еды, малыши решили самостоятельно обследовать окрестности своей норы. Им около месяца от роду. Обычно родители, если бы были рядом, в целях безопасности загнали бы их обратно, - рассказал эксперт.

Второе название этого зверя - уссурийская лисица, его историческая родина - Дальний Восток. Енотовидных собак специально начали завозить в Ленинградскую область в 1936 году как ценный промысловый вид. Звери успешно прижились. Сейчас в регионе обитает около пяти тысяч особей, встречаются они и в Петербурге.

Щенок енотовидной собаки. Фото: Павел Глазков/telegram-канал «Каждой твари по паре»

Енотовидные собаки живут парами. Самцы помогают выкармливать и растить потомство. Одинокие животные находят друг друга и образуют пары еще осенью - без драк, мирно. Зимуют уже вдвоем, чтобы весной продолжить род.

Эти звери издают тонкие звуки, похожие на птичий щебет. В Японии, где они тоже обитают, их прозвали «собаками-птичками».