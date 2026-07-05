Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2026 16:25

Умерла искусствовед Ирада Берг, работавшая в Царском Селе и Исаакиевском соборе

Скончалась искусствовед Ирада Берг, работавшая в Царском Селе
Регина МАРИНЕЦ
Искусствовед Ирада Берг. Фото: Комитет по культуре Петербурга

Искусствовед Ирада Берг. Фото: Комитет по культуре Петербурга

В Петербурге ушла из жизни искусствовед и писательница Ирада Тофиковна Берг (Вовненко). Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре города.

- С 2003 года она работала в международном отделе музея-заповедника «Царское Село». Внесла вклад в восстановление Янтарной комнаты, - напомнили в Комитете.

Также инициировала проведение благотворительных детских балов. В 2006 году вышел ее первый детский бестселлер «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю».

С 2009 года Ирада Вовненко работала в Исаакиевском соборе. С 2013 года возглавляла отдел внешних связей и культурных проектов, затем руководила выставочным отделом и отделом международного сотрудничества. Позднее исполняла обязанности директора музея. С 2015 года она была членом Союза писателей Петербурга.