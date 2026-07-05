Мать изрезала сына ножом из-за ссоры в ПВЗ в Петербурге

Женщину задержали и предъявили обвинение. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мать с ножом напала на собственного сына во время ссоры в пункте выдачи заказов на Северном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- Женщина во время ссоры ударила ножом в шею своего несовершеннолетнего сына. Ребенок выжил благодаря своевременной медицинской помощи, - рассказали следователи. Мальчик находится в реанимации после экстренной операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «неисполнение родительских обязанностей». Женщину задержали и предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, что именно стало причиной конфликта между матерью и ребенком.