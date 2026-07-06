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НовостиПроисшествия6 июля 2026 6:48

Полиция нашла 9 нелегальных мигрантов на реставрации в центре Петербурга

Семеро трудились без разрешения на работу, двое – нарушили правила пребывания
Регина МАРИНЕЦ
Сейчас полиция выясняет, кто именно из компании-подрядчика нанял нелегалов.

Сейчас полиция выясняет, кто именно из компании-подрядчика нанял нелегалов.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полиция провели рейд в историческом доме на улице Правды, который сейчас закрыт на реставрацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда было проверено 32 иностранных гражданина, работавших на строительстве. Семеро из них трудились без разрешения на работу - их оштрафовали и теперь вышлют из России - такую меру предусматривает закон за незаконную трудовую деятельность.

- Еще двое иностранцев находились на объекте с нарушением правил пребывания в стране - у них не было документов, дающих право находиться на стройке, - уточнили в полиции.

Сейчас полиция выясняет, кто именно из компании-подрядчика нанял нелегалов. Если вина фирмы будет доказана, ее привлекут к ответственности за незаконное привлечение иностранцев к работе. Компании грозит крупный штраф - за каждого нелегального работника сумма может доходить до миллиона рублей.