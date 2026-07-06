Полиция задержала женщину с тремя килограммами наркотиков под Петербургом

Она собиралась везти его в другой регион, но не доехала. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

39-летнюю женщину из Свердловской области с крупной партией наркотиков задержали в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники из наркоконтроля вместе с сотрудниками ГИБДД остановили автомобиль BMW. В машине нашли несколько пакетов. Экспертиза показала - внутри был синтетический психотроп. Общий вес наркотика составил больше трех килограммов.

- Женщина забрала крупную партию наркотиков в лесу Ленинградской области. Там был оборудован так называемый «мастер-клад» - тайник с большим запасом запрещенных препаратов. Она собиралась везти его в другой регион, но не доехала, - рассказали в полиции.

Теперь задержанной грозит серьезное наказание. Против нее возбудили уголовное дело за попытку сбыть наркотики в особо крупном размере. Она находится под стражей.