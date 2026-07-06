В Петербурге изменили правила парковки во дворах

Новая формулировка четко запрещает любое размещение машин у мусорных баков и перед входами в парадные. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге с 5 июля вступили в силу изменения в законе об административных правонарушениях, которые касаются парковки во дворах. Местные власти заменили ключевое слово в тексте документа - вместо «перегораживать» теперь используется «размещать».

Раньше запрет звучал так: нельзя перегораживать контейнерные площадки и выходы из парадных, чем пользовались многие нарушители. Если полицейские выписывали штраф, автомобилисты говорили в суде: «Моя машина не перегородила проход, она просто стоит рядом. Протиснуться можно».

- В прошлом году каждый шестой водитель добивался отмены штрафа именно из-за нечеткой формулировки в законе, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Теперь такая уловка не пройдет. Новая формулировка четко запрещает любое размещение машин у мусорных баков и перед входами в парадные. Исключение сделали только для машин экстренных служб - скорой помощи, пожарных, полиции и аварийных бригад.

Размер штрафов не изменился. Обычным водителям придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Для организаций наказание серьезнее - от ста пятидесяти тысяч рублей.