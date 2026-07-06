Смольный намерен закупиться 60 фарфоровыми чашками на 800 тысяч рублей

Всего Смольный планирует приобрести 60 чайных пар. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Петербурга объявила закупку фарфоровой посуды для государственных нужд. Из городского бюджета на это выделили почти 800 тысяч рублей.

Всего Смольный планирует приобрести 60 чайных пар, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе. В каждый набор входит чашка объемом 390 миллилитров и блюдце. Выбранная посуда выполнена в готическом стиле, форма называется «Топ».

- Стоимость одного комплекта составляет 12 960 рублей. Эту цену определили после того, как чиновники изучили коммерческие предложения разных поставщиков и выбрали наиболее подходящий вариант, - пишет 78.ru.

Поставщик обязан доставить всю партию в здание администрации на Смольном проезде в течение пяти дней после подписания контракта. Все изделия должны быть новыми, без дефектов. К каждой партии приложат документы, которые подтверждают качество и безопасность посуды для использования.