14-летний мальчик поджег релейный шкаф на железной дороге в Ленобласти

Юному пироману грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники транспортной полиции задержали 14-летнего мальчика из Петербурга за поджег оборудования на железной дороге в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

- Юноша купил в строительном магазине бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, пришел на железнодорожные пути между станциями «Мельничный ручей» и «Ржевка» и поджег оборудование, - рассказали в транспортной полиции. Вскоре нарушителя задержали полицейские вместе с росгвардейцами и сотрудниками ФСБ.

В ходе расследования выяснилось, что подросток действовал не сам. Ему присылал указания в мессенджере неизвестный куратор.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Юному пироману грозит до 20 лет лишения свободы. Пока подростка пока отпустили под ограничение определенных действий.