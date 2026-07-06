Военный эксперт Дандыкин: ВСУ прячут свои дроны под землей и за границей

Военный эксперт предположил, где ВСУ прячут свои дроны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ могут прятать свои дроны под землей и за границей, чтобы до них не добралась армия России. Такими рассуждениями с NEWS.ru поделился военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинцы оставляют свои беспилотники на земле Италии, Германии и Литвы. Как считает специалист, ВСУ активно пользуются бункерами советских времен и промышленными помещениями под землей.

- Они могут прятать там сотни своих дронов, ведь это не огромные самолеты, им не надо много места. А предприятия ВСУ, производящие БПЛА, располагаются за границей: в Италии, Германии и Литве. Сейчас важно подумать, что можно сделать со странами Прибалтики, которые отдают свое воздушное пространство для атак беспилотников на Петербург и Ленобласть, - цитируют Дандыкина в издании.

Добавим, что за ночь и утро понедельника, 6 июля, в Ленобласти сбили 62 БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что все последствия атак ликвидировали.