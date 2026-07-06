Названа причина смерти 6-месячного младенца, закрытого в машине в Кемерово

Стало известно, почему умерла шестимесячная девочка в машине в Кемеровском округе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерово продолжают расследовать неожиданную гибель шестимесячной девочки в деревне Смолино. Напомним, тело ребенка нашли в машине на берегу Томи. Родители находились вместе с дочкой, пишет VSE42.Ru, но спали. Когда проснулись – увидели, что малышка не дышит. На место срочно вызвали скорую помощь, но реанимировать младенца не получилось. Следом в СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, мать и отца допросили. Но официально о причинах смерти ребенка не сообщалось. Позднее источники кемеровского издания рассказали, что именно случилось с малышкой.

- Предварительная причина гибели девочки – синдром внезапно смерти. К сожалению, это распространенная причина смерти детей возрастом до одного года. Он может быть связан с патологиями органов, которые вовремя не выявили. Ребенок просто не просыпается после сна, - объяснил источник редакции.

Однако была ли вина родителей в гибели малышки, еще установит судмедэкспертиза.