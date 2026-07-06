Воздушную опасность в Ленобласти отменили 6 июля

Ограничения в Пулково сняли. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отбой беспилотной опасности в небе Ленобласти был дан в 11:22 6 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

- Последствия ликвидированы. Пострадавших нет, - отчитался Дрозденко.

Утром 6 июля в регионе объявили опасность: в Ленобласти - с 4:53, в Петербурге - с 6:30. С момента объявления тревоги и до отбоя силы ПВО сбили 56 дронов. Без последствий не обошлось - повредило объекты на Лужском полигоне, в портах Усть-Луга и Высоцк.

В Северной столице тревогу отменили раньше, в 9:30. Аэропорт Пулково продолжал работать со сбоями: с 5 утра рейсы отправляли и принимали только с особого разрешения, а в 6:30 и вовсе закрыли небо. Из-за этого задерживались самолеты в Калининград и обратно.

В 11:13 полеты возобновили. Сразу после открытия успели обслужить больше 50 бортов - это 6,5 тысячи пассажиров. Пять самолетов, которые улетали на запасные аэродромы, уже вернулись в Пулково, еще 34 рейса задержаны на два часа и дольше.