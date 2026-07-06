Витраж начала ХХ века восстанавливают в доме на Введенской улице

Второй, оригинальный витраж, оставят на исторически законном месте. Фото: Смольный

Началось восстановление исторического витража в доходном доме на углу Большой Пушкарской и Введенской улиц. Здание, построенное в 1910 году архитектором Михаилом Дубинским в стиле модерн, сейчас находится на капитальном ремонте.

- Пейзажный витраж с изображением рассвета - одна из немногих деталей декора, пережившая все испытания XX века. В 1941 году дом серьезно пострадал от авиаудара, позже много раз ремонтировался, утратив лепнину и другие элементы, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В ходе подготовки к работам эксперты изучили архивы и выяснили интересную подробность. Оказывается, в доме был еще один витраж - с пейзажем, где изображен ручей. Но в 1996 году, когда старые окна меняли на стеклопакеты, его передали в Музей истории Петербурга, где он и хранился все эти годы.

Музейщики отыскали тот витраж в своих фондах. Архитекторы вместе с ремонтниками изучили его и решили создать по нему точную копию. Теперь в парадной дома появится два витража вместо одного. Оригинальный витраж с рассветом очистят и оставят на месте, а к нему сделают качественную реплику того самого пейзажа с ручьем.