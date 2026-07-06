Петербуржцам рассказали, как перейти на четырехдневную рабочую неделю

В большинстве случаев компания вправе отказать без объяснений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудник может предложить работодателю поменять свой график на четырехдневную рабочую неделю, но только с согласия руководства. Это правило закреплено в статье 72 Трудового кодекса, рассказала руководительница группы трудовых отношений и кадровых систем Юлия Исакова в интервью Piter.TV.

- Для начала нужно написать служебную записку на имя директора. В ней указать желаемый режим работы, причину и срок изменений. Если работодатель одобрит просьбу, стороны подпишут дополнительное соглашение к трудовому договору, - объяснила Исакова.

В большинстве случаев компания вправе отказать без объяснений. Но есть исключения. Работодатель обязан установить неполный рабочий день по требованию беременных женщин, родителей детей до 14 лет (или ребенка-инвалида до 18 лет), а также сотрудников, ухаживающих за больным родственником по медзаключению. Для людей с инвалидностью I и II групп закон гарантирует сокращенную неделю - не более 35 часов.

Работодатель может изменить график в одностороннем порядке только при серьезных изменениях в технологических процессах, но должны предупредить за два месяца. Если сотрудник отказывается от новых условий, ему предлагают другие вакансии. При отсутствии подходящих мест договор расторгают.