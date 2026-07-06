125 тонн парагвайского арахиса развернули в Петербурге из-за опасного вредителя

В лаборатории подтвердили наличие вредителя в партии арахиса. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

125 тонн парагвайского арахиса развернули в Большом морском порту Петербурге из-за опасного вредителя. Специалисты провели проверку и партии орехов из Парагвая и обнаружили карантинный объект. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

- В ходе проверки выяснилось, что продукт заражен булавоусым хрущаком (Tribolium castaneum). Это нарушение Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», - отметили в пресс-службе ведомства.

Для подтверждения результатов в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» провели лабораторные исследования. Они подтвердили наличие вредителя в партии арахиса. Согласно действующим нормативным документам, ввоз этой партии арахиса на территорию России запрещен.

Россельхознадзор продолжает контролировать фитосанитарное состояние импортируемой продукции, чтобы обеспечить безопасность и качество продуктов питания для потребителей.