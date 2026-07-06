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НовостиЗдоровье6 июля 2026 11:54

135 человек в Карелии заразились паразитами через немытые руки и овощи

Большинство заболевших за 2025 год – дети
Регина МАРИНЕЦ
Болезнь приводит к аллергии, болям в животе, нарушению пищеварения.

Болезнь приводит к аллергии, болям в животе, нарушению пищеварения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Карелии зафиксировали 135 случаев заражения кишечными паразитами, из них более 70% - дети до 14 лет. Чаще всего болезнь выявляли в Петрозаводске, Сегежском и Пудожском районах, пишет «Карелинформ».

Инфекцию вызывают круглые черви, которые живут в кишечнике. На ранних стадиях личинки могут поражать дыхательную систему, вызывая кашель и одышку. Болезнь приводит к аллергии, болям в животе, нарушению пищеварения. В тяжелых случаях возможна кишечная непроходимость.

- Заразиться можно через грязные руки, немытые овощи и фрукты. Яйца паразитов также переносят мухи и тараканы, - уточняет сетевое издание.

Роспотребнадзор советует тщательно мыть руки, овощи, фрукты и ягоды, не пить сырую воду из открытых водоемов. При подозрении на заражение необходимо обратиться к специалисту. Заниматься самолечением опасно.