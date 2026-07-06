Заброшенный особняк начала ХХ века загорелся на Петровском острове

Особняк построили больше века назад - ориентировочно в 1912-1913 годах. Фото: пресс-служба Смольного

Днем 6 июля над Петровским островом поднялись густые клубы черного дыма - петербуржцы в соцсетях начали делиться тревожными кадрами. Пожар охватил исторический деревянный особняк на Петровской косе.

- Сигнал поступил в 14:09. Двухэтажная постройка размером 10х10 метров горела открытым огнем по всей площади. Спасатели оперативно выехали на место - задействованы 4 машины и 20 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Полыхающий дом известен как особняк Ропса. Его построили больше века назад - ориентировочно в 1912-1913 годах. Автор проекта не сохранился в архивах. Здание связано с семьей нефтепромышленника Эрнеста Ропса, который арендовал землю на косе еще до революции. На первом этаже размещались конторы, второй этаж был жилым. После национализации в здании работала рыболовецкая артель, а затем - база яхтсменов.

В последние десятилетия дом пустовал и не использовался. Однако неоднократно поднимался вопрос о его реставрации. В разное время там планировали открыть музей, отель и даже передать учебно-тренировочной базе яхт-клуба.