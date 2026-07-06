16-летнего зацепера из Москвы сняли с крыши электрички в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали 16-летнего юношу из Москвы. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

На станции «Ракитинские дачи» в Петербурге полицейские задержали 16-летнего юношу из Москвы. Подросток забрался на крышу электропоезда, следовавшего по маршруту «Санкт-Петербург (Витебский вокзал) - Оредеж», зацепившись за межвагонное пространство. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Инцидент произошел во время остановки на станции «Слудицы». Юноша доехал до «Ракитинских дач» за 10 минут, после чего его заметили правоохранители.

- Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели с молодым человеком беседу, предупредили его о рисках зацепинга для жизни и составили административные протоколы. Подростка поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, - отметили в пресс-службе ведомства.

Транспортная полиция напоминает, что зацепинг крайне опасен и может привести к трагическим последствиям.