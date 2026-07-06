Царское Село получило в дар картины и вещи героя Первой мировой войны

Кадин создавал свои работы с документальной точностью. Фото: ГМЗ «Царское Село»

Музей-заповедник «Царское Село» пополнил свою коллекцию более чем 80 предметами. Их передала внучка Георгия Кадина - летчика, артиллериста, художника и участника Первой мировой войны. Среди раритетов - картины, рисунки, фотографии, документы и личные вещи героя.

Особый интерес представляет картина с изображением первого российского бомбардировщика «Илья Муромец» в небе. Этому экспонату уже нашли место в Ратной палате - на втором этаже, в разделе авиации.

- Живописных работ времен Первой мировой сохранилось мало, и каждая такая находка особенно ценна, - отметили в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

Кадин создавал свои работы с документальной точностью - будучи очевидцем событий, он фиксировал их на бумаге. В коллекцию также вошли акварели с названиями «Два ураганных артиллерийских огня при атаке позиции "Фердинандов нос"» и «"Илья Муромец" на Врангелевском фронте».

Сам Георгий Кадин прожил 46 лет - с 1885 по 1931 год. Он воевал в Первую мировую артиллеристом и летчиком-наблюдателем, позже служил в Красном воздушном флоте и работал в авиапромышленности. За годы войны пережил ранения и авиакатастрофу, был награжден пятью орденами и Георгиевским оружием.

Ратная палата - единственный в России музей, посвященный Первой мировой войны, основанный императором Николем II как пантеон воинской славы. Сейчас в экспозиции около двух тысяч экспонатов: оружие, вещи солдат и офицеров, документы, фотографии.