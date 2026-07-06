Спортсменка из Петербурга победила на первенстве Европы в классе «Формула Кайт»

Светлана Трусова из Петербурга стала чемпионкой Европы среди девушек. Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза

Спортсменка из Петербурга стала победительницей на первенстве Европы в классе «Формула Кайт». Соревнования по кайтбордингу прошли с 2 по 5 июля в итальянском городе Джиццерия. Светлана Трусова из Петербурга стала чемпионкой Европы среди девушек. Также она заняла второе место в общем зачете. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза.

Остальные участники от России - Арсений Коданёв, Артур Миронов, Иван Охотников, Лидия Ушивая и Екатерина Матюхина - также показали достойные результаты. Лидия Ушивая заняла второе место среди девушек до 17 лет в неофициальном зачёте, а Екатерина Матюхина - шестое место в общем зачёте первенства Европы.

Тренер школы Алексей Охотников отметил напряженную борьбу на соревнованиях.

- Все спортсмены провели на воде по пять часов в непривычных условиях: стабильный ветер от 6 до 10 метров в секунду, жара до +37 градусов и хорошая морская волна, - рассказал Охотников. - Мы вынесли отсюда много технических моментов, которые раньше были мне неизвестны.