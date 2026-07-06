В Петербурге восстановят Матфиевскую церковь, разрушенную в 1932 году

Церковь была взорвана 94 года назад. Фото: tvspb.ru

В Петербурге планируется начать восстановление Матвеевского храма. Об этом стало известно после молебна, прошедшего на месте святыни, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Храм был построен в честь победы русских войск под Нарвой. Согласно преданию, Пётр Первый молился здесь о завершении Северной войны, а также в храме молилась Ксения Блаженная. Церковь была взорвана 94 года назад, а сохранившиеся части здания считаются памятником регионального значения.

- Все необходимые согласования от КГИОП получены. Осенью планируется начать археологические работы, включая бурение шурфов для обнаружения фундамента. После завершения исследований начнутся восстановительные работы, - рассказал руководитель Петроградского округа Санкт-Петербургской епархии Иерей Сергий Латушко.

Проект восстановления уже подготовлен, но точные сроки его реализации пока не определены. Средства на проведение работ будут собраны за счет пожертвований.