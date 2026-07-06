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НовостиОбщество6 июля 2026 15:23

Более 54 тонн опасных отходов собрали экослужбы Петербурга за неделю

С 29 июня по 5 июля аварийные экологические службы Петербурга обработали почти 500 обращений
Маргарита СУРИНА
Специалисты собрали 15 килограммов нефтесодержащих отходов и не только. Фото: gov.spb.ru

Специалисты собрали 15 килограммов нефтесодержащих отходов и не только. Фото: gov.spb.ru

С 29 июня по 5 июля аварийные экологические службы Петербурга обработали 473 обращения граждан по вопросам экологии. Сотрудники ГБУ «Экострой» провели 21 выезд, в том числе для обследования ртутных загрязнений. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

- Специалисты собрали 15 килограммов нефтесодержащих отходов, а также другие опасные отходы. Специалисты СПб ГКУ «Пиларн» совершили 10 выездов для проверки сообщений о нефтеразливах, обработав некоторые водные объекты активной пеной, - рассказали в пресс-службе комитета.

В рамках приема опасных отходов от населения специалисты также приняли 54,7 тонны материалов. Кроме того, проводились работы по очистке водных объектов, в результате которых было вывезено 27 кубических метров отходов.

Жители могут обращаться по вопросам экологической безопасности в мобильную экологическую дежурную службу по телефону: 417-59-36 (круглосуточно).