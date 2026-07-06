Бельский и Пиотровский поздравили Москвину с 85-летием

Тамара Николаевна Москвина отметила свой 85-летний юбилей. Фото: https://t.me/Piotrovsky

Почетный гражданин Петербурга и заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Николаевна Москвина отметила свой 85-летний юбилей. С теплыми словами известную фигуристку поздравили вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и глава ЗакСа Александр Бельский.

- Сегодня вместе с Александром Николаевичем приехали к ней с цветами. Застали Тамару Николаевну на льду во время тренировки с молодыми спортсменами. Рад был встретиться и поздравить лично, - поделился Пиотровский в своем телеграм-канале.

Вклад Тамары Москвиной в развитие фигурного катания остается значимым. Ее педагогический талант, художественный вкус и уникальные методики помогли воспитать четыре поколения звёздных пар. Благодаря ей страна получила множество золотых медалей.

Среди учеников Тамары Москвиной - Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Сейчас эстафету принимают новые талантливые спортсмены, такие как Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Спортивный клуб фигурного катания, созданный Тамарой Москвиной, продолжает быть настоящей кузницей талантов и задавать высокие стандарты мастерства.