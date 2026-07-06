Жители Ленобласти пожаловались на необоснованно высокую стоимость билета до Петербурга

6 июля в Ленобласти прошла прямая линия с губернатором Александром Дрозденко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

6 июля в Ленобласти прошла прямая линия с губернатором Александром Дрозденко. Во время прямого эфира одна из жительниц Кингисеппа пожаловалась на необоснованно завышенные цены на билеты до Петербурга. Главу Ленобласти это удивило. Дрозденко заявил, что администрация региона не согласовывала значительное повышение стоимости билетов на междугородние автобусы. По словам жителей Кингисеппа, за последние три года единственный перевозчик, осуществляющий рейсы в Петербург, удвоил цену билета с 400 до 800 рублей.

- Мне кажется, что повышение тарифов должны были согласовать с комитетом и с антимонопольной службой. Я поручу провести проверку обоснованности такого роста. Сейчас буду уточнять, действуют ли там наши проездные карты. Сейчас можно объяснять это ростом цены на топливо, хотя на официальных заправках не настолько выросла цена, чтобы повышать, - подчеркнул Дрозденко.

Александр Дрозденко также добавил, что ведутся переговоры с РЖД об увеличении количества вагонов и маршрутов, а также рассматривается возможность запуска нового дизель-электрического поезда. Это может позволить предложить жителям более выгодные условия.