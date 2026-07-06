Власти подготовили законопроекты, улучшающие систему помощи детям и горожанам «серебряного возраста». Фото: gov.spb.ru

В Петербурге утвердили план законодательной работы на 2026-2027 годы. Как сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении, благодаря совместным усилиям Смольного и ЗакСа Петербурга качество жизни горожан значительно улучшилось.

По словам губернатора, было принято и утверждено более 150 законов, ключевая сфера - социальная. Все обязательства перед петербуржцами выполнены, включая поддержку детей, оставшихся без родителей, многодетных семей и студентов.

- Особое внимание было уделено решению, касающемуся жителей блокадного Ленинграда. Звание «Житель блокадного Ленинграда» и связанные с ним льготы теперь получают те, кто провел хотя бы один день в осажденном городе. Это решение было принято совместно с президентом России, - отметил Беглов.

Новый план законодательной работы будет направлен на развитие ключевых приоритетов города. Подготовлены законопроекты, улучшающие систему помощи детям и горожанам «серебряного возраста». Также город усилит поддержку промышленности и новых технологий, создав новые стимулы для предприятий по внедрению инновационных решений, включая искусственный интеллект.