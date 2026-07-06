В Академической Капелле вручили награды реставраторам Петербурга

Среди достижений реставраторов губернатор отметил передачу четырех люстр в Соборную мечеть. Фото: gov.spb.ru

В День реставратора, 1 июля, в Петербурге прошло торжественное мероприятие в Академической Капелле, на котором губернатор Александр Беглов поздравил представителей этой профессии. На празднике вручили награды правительства Петербурга ветеранам и действующим мастерам.

Среди достижений реставраторов губернатор отметил передачу четырех люстр в центральный молельный зал Соборной мечети на Петроградской стороне. Люстры были воссозданы по архивным документам. Также завершен первый этап реставрации Дворца бракосочетаний №1.

- Продолжается работа по восстановлению фасадов исторических домов-памятников на Невском проспекте, - рассказал Александр Беглов в своем еженедельном обращении.

Губернатор также напомнил, что главный девиз ленинградских реставраторов - «сохранение через развитие, развитие через сохранение».