Реальная зарплата петербуржцев выросла почти на 6 процентов на апрель 2026 года

За первые четыре месяца 2026 года зарплата увеличилась на 5,8 процента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге в начале 2026 года наблюдается положительная динамика по ключевым социально-экономическим показателям. По данным Петростата, реальная начисленная заработная плата за первые четыре месяца 2026 года увеличилась на 5,8 процента. Средняя зарплата составила 128 072 рубля, что на 11,5 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года.

- Оборот организаций вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 14,8 триллионов рублей. Особенно заметен рост в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (+36,3 процента) и строительства (+31,1 процента) - сообщили в пресс-службе Смольного.

К слову, объем строительных работ составил 217,1 миллиарда рублей, за первые пять месяцев введено 483,9 тысяч квадратных метров жилья. Оборот оптовой торговли вырос на 14,4 процента и достиг 9,29 триллиона рублей, розничная торговля увеличилась на 8,6 процента до 1,48 триллиона рублей.

Губернатор Александр Беглов отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, город продолжает развиваться.