Петербурженку оштрафовали за найденный у дома сверток с наркотиками

Женщине стало плохо и она попала в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд Петербурга оштрафовал местную жительницу за употребление наркотиков. Женщина объясняла, что запрещенное вещество случайно попало в ее организм, сообщила Объединенная пресс-служба судов.

По словам женщины, она шла в магазин и заметила в траве у дома сверток, обмотанный синей изолентой. На следующий день он все еще лежал на том же месте, и она решила забрать его домой. Внутри оказалось вещество, которое она предположительно опознала как один из психотропов.

Женщина пояснила, что давно не употребляла наркотики - с 2019 года. Но в этот раз она решила попробовать, но побоялась, что станет плохо, и попросила у знакомого другой наркотик, чтобы сгладить возможные последствия. Сначала она употребила найденное вещество, а затем - препарат друга.

- Эффект оказался обратным - женщине стало плохо, она потеряла сознание и очнулась только в больнице. Дальнейшие события она не помнит, - выяснилось в суде.

В суде она заявила, что в лечении от зависимости не нуждается, так как употребляет запрещенные вещества эпизодически. Суд назначил штраф в 5 тысяч рублей.