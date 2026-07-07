Таможенники перехватили контрабанду табака по пути из Белоруссии в Петербург

Товар перевозили через границу по лесным дорогам, в основном ночью. Фото: СЗТУ

Псковские таможенники и сотрудники УФСБ пресекли работу организованной группы, которая долгое время нелегально поставляла сигареты из Беларуси в Петербург. Оперативники вели наблюдение и собрали достаточно улик для задержания.

- Группа действовала по отработанной схеме. Товар перевозили через границу по лесным дорогам, в основном ночью. Для этого одновременно использовали до 20 машин - это позволяло переправлять до 700 коробок с сигаретами за один раз, - рассказали в пресс-службе СЗТУ.

В одном из внедорожников нашли более 23,5 тысячи пачек сигарет разных марок. Стоимость этой партии на российском рынке - свыше 3,6 млн рублей. Весь товар был без маркировки, что подтверждает его контрабандное происхождение. Сигареты доставляли в Петербург и продавали на внутреннем рынке.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде табачных изделий организованной группой в крупном размере. Четыре фигуранта отправлены в СИЗО. Следствие продолжается.