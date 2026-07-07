Полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным лихачом в Тихвине

Погоня завершилась в деревне Мележегская Горка. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейским пришлось стрелять по колесам иномарки, чтобы остановить пьяного лихача без прав в Тихвине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 июля экипаж ГИБДД попытался проверить документы у водителя Volkswagen Passat на улице Победы. Однако мужчина, увидев патруль, нажал на газ и рванул с места. На световые и звуковые сигналы он не реагировал, требования об остановке игнорировал и продолжал нестись по городу, создавая опасность для пешеходов и других машин.

- Когда стало ясно, что нарушитель не остановится, инспекторы применили табельное оружие. Сначала прогремел предупредительный выстрел вверх, затем полицейские начали стрелять по колесам иномарки. Погоня завершилась в деревне Мележегская Горка, - уточнили в полиции.

За рулем оказался 34-летний местный житель. Проверка показала: водительского удостоверения у него нет, а сам он пьян. В отношении задержанного составлены административные протоколы по нескольким статьям, а автомобиль помещен на штрафстоянку.