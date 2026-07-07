Администратор сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков, не признала вину

Стартовал суд по делу о гибели пятерых подростков в сауне в Кузбассе. Фото: пресс-служба МЧС по Кемеровской области

В Кузбассе начался суд по резонансному уголовному делу о гибели пятерых подростков в сауне на Кубанской улице. Напомним, трагедия произошла днем 31 января. По версии следствия, женщина-администратор допустила в сауну подростков, не проверив и возраст. Дети (им было от 16 до 17 лет) отмечали там день рождения. В какой-то момент администратор ушла, оставив их одних, перед этим два раза подкинув в топку дрова и уголь. В итоге начался пожар, и все пятеро подростков не смогли выбраться из парилки, отравившись. Как пишет VSE42.Ru, в суде женщина не признала вину.

- Полностью вину признал только собственник сауны, индивидуальный предприниматель. В Следкоме уверены, что он и его брат-совладелец оказывали услуги с грубыми нарушениями пожарной безопасности. В частности, в сауне не было открытых запасных выходов для эвакуации, - рассказали в издании.

Добавим, что всем троим фигурантам громкого дела грозит до 10 лет колонии.