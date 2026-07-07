Романтик из Петербурга украл плюшевого медведя для любимой и угодил в колонию

В суде он полностью признал вину и раскаялся. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который на глазах у флориста украл большого плюшевого медведя из магазина. Таким неджентльменским поступком он хотел впечатлить возлюбленную.

Вечером 25 марта он зашел в цветочный за букетом из роз для девушки, но на витрине увидел мягкую игрушку за 7840 рублей. Денег на нее не хватило, тогда он схватил медведя и выбежал, минуя кассу. На крики девушки за прилавком он даже не обернулся.

В суде он полностью признал вину и раскаялся. Он также указал, что забрал игрушку у возлюбленной и вернул в магазин. Смягчающими обстоятельствами суд признал то, что у мужчины на иждивении мать и двое малолетних брата и сестры.

- Однако у фигуранта были неснятые судимости, условия отбывания условного наказания по ним нарушались, испытательный срок продлевали, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов.

Суд посчитал невозможным сохранить условное осуждение и назначил 1,5 года колонии по новому делу, а с учетом предыдущих приговоров окончательный срок составил 4,5 года в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.