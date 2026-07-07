Навигатор начал подсказывать «зеленую волну» на дорогах Петербурга

Самые длинные участки с «зеленой волной» есть на Московском, Ленинском и Каменноостровском проспектах. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге у навигаторов появилась новая функция, которая помогает проезжать светофоры без остановок. Она подсказывает водителю оптимальную скорость, чтобы попасть в «зеленую волну» и не стоять на каждом перекрестке. При этом рекомендации не превышают разрешенный скоростной режим.

- Функция работает на основе данных от умных светофоров, которые подключены к Единой платформе управления транспортной системой. Ее курирует городская дирекция по организации дорожного движения, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Самые длинные участки с «зеленой волной» есть на Московском, Ленинском и Каменноостровском проспектах. Но протестировать функцию можно и на других магистралях, где установлены интеллектуальные светофоры.

Оптимальную скорость навигатор рассчитывает индивидуально: учитывает длину цикла светофора, расстояние между перекрестками и текущую скорость машины. Обычно это 45-60 км/ч, но на некоторых участках может быть и 20-30 км/ч. Так водитель подстраивается под ритм светофоров и тратит меньше времени на дорогу.