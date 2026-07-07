Статуи античных коней и их укротителей перед Манежем отреставрируют

Манеж на Исаакиевской площади построили в 1804-1807 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Фото: ГАТИ

В Петербурге приступают к реставрации скульптурной группы «Диоскуров, укрощающих коней», которая украшает вход в Манеж на Исаакиевской площади. ГАТИ выдала ордер на проведение работ по сохранению памятника федерального значения.

- Реставрацию планируют завершить к 1 октября, - сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Мраморные статуи героев древнегреческой мифологии - братьев-близнецов Кастора и Полидевка - обследуют на повреждения, очистят от грязи и обработают защитными составами. Это позволит продлить жизнь скульптурам и сохранить их исторический облик.

Манеж на Исаакиевской площади построили в 1804-1807 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Здание в стиле классицизма возводили для тренировок и парадных выездов лейб-гвардии Конного полка. К концу строительства в Италии заказали уменьшенные копии античных скульптур, которые стоят перед дворцом в Риме. В Петербурге их установили у портика Манежа.