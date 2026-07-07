В Россельхозцентре рассказали, чем удобрять гортензию летом для пышного цветения

Эксперты назвали лучшие прикормки для гортензии. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июль – самый ответственный месяц для гортензий. Кусты активно цветут и одновременно закладывают почки на следующий год. Как пояснили URA.RU в Россельхозцентре, любая ошибка с поливом или подкормкой немедленно сказывается на внешнем виде растения.

С середины месяца азот полностью исключают. Если продолжить кормить им куст, побеги не вызреют к зиме и вымерзнут. Вместо этого переходят на фосфор и калий. Лучший вариант – монофосфат калия: столовая ложка на 10 литров воды под корень или по листу.

– При листовых подкормках важнее обработать нижнюю часть листа, ведь именно там расположены всасывающие устьица. Опрыскивание производят в сухую безветренную погоду, рано утром или ближе к вечеру, – советуют специалисты.

Полив в жару – критичен. Один взрослый куст требует 15–30 литров воды. Льют строго под корень, избегая попадания на листья. Приствольные круги мульчируют корой или хвоей слоем 5–7 см. Если листья пожелтели, а прожилки остались зелеными – нужен хелат железа. Пересаживать гортензию в июле не рекомендуется: стресс может оставить без цветов на несколько лет.