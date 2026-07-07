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НовостиДом. Семья7 июля 2026 10:14

В Россельхозцентре рассказали, чем удобрять гортензию летом для пышного цветения

Полив должен составлять до 30 литров на куст
Дарья ЧАУС
Эксперты назвали лучшие прикормки для гортензии.

Эксперты назвали лучшие прикормки для гортензии.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июль – самый ответственный месяц для гортензий. Кусты активно цветут и одновременно закладывают почки на следующий год. Как пояснили URA.RU в Россельхозцентре, любая ошибка с поливом или подкормкой немедленно сказывается на внешнем виде растения.

С середины месяца азот полностью исключают. Если продолжить кормить им куст, побеги не вызреют к зиме и вымерзнут. Вместо этого переходят на фосфор и калий. Лучший вариант – монофосфат калия: столовая ложка на 10 литров воды под корень или по листу.

– При листовых подкормках важнее обработать нижнюю часть листа, ведь именно там расположены всасывающие устьица. Опрыскивание производят в сухую безветренную погоду, рано утром или ближе к вечеру, – советуют специалисты.

Полив в жару – критичен. Один взрослый куст требует 15–30 литров воды. Льют строго под корень, избегая попадания на листья. Приствольные круги мульчируют корой или хвоей слоем 5–7 см. Если листья пожелтели, а прожилки остались зелеными – нужен хелат железа. Пересаживать гортензию в июле не рекомендуется: стресс может оставить без цветов на несколько лет.