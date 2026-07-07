Арбузы в России подешевели вдвое с начала июля

Цена на арбузы уменьшилась в два раза. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В российских магазинах начали дешеветь арбузы. Как рассказал URA.RU председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов, минимальная цена с начала июля снизилась вдвое – с 80 до 40 рублей за килограмм. Дальнейшего снижения стоит ждать в августе, когда на прилавки поступит основной урожай.

– Сейчас около 80% ассортимента арбузов в федеральных сетях составляют российские плоды. По мере выхода на рынок основного урожая к августу ассортимент будет расширяться, что способствует дальнейшему снижению цен, – пояснил Богданов.

Самый большой выбор и низкие цены традиционно приходятся на август – начало сентября. Оставшиеся 20% поставок идут из Азербайджана, Ирана, Ливана, Таиланда и Турции. Дыни пока дороже: минимальная цена стартует от 115 рублей за килограмм, около половины – российские.

Несмотря на снижение, в годовом выражении арбузы заметно подорожали. Средняя цена с учетом акций – 91,5 рубля за килограмм, что на 24,7% выше прошлогодней. Дыни в среднем стоят 222,2 рубля, прибавив за год 5,2%.