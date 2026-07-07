Чат-бот о доступности бензина на заправках запустят в Карелии

Власти республики заявляют, что дефицита топлива в регионе нет. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Карелии начали тестировать чат-бот для автомобилистов. Он поможет отслеживать ситуацию на заправках и узнавать, есть ли на конкретной АЗС бензин или дизель. Об этом пишет «Карелинформ» со ссылкой на первого замглавы республики Андрея Сергеева.

- Через сервис водители смогут не только получать информацию о наличии топлива, но и сообщать другим о технологических перерывах в работе заправок и очередях. Это должно упростить жизнь автомобилистам и снизить ажиотаж, - пишет информационное издание.

Власти республики заявляют, что дефицита топлива в регионе нет. Основная проблема сейчас - наладить своевременную доставку горючего на АЗС и сократить время простоев. Во вторник представители правительства планируют обсудить с топливными компаниями возможность увеличить число бензовозов, чтобы поставки стали более стабильными.