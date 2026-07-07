На Васильевском острове появится центр гимнастики и технокампус на месте «Ленэкспо»

В научно-технологическом кампусе также появятся гостиница. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге начались работы по подготовке изменений в проект планировки территории бывшего выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове. Это следует из уведомления, опубликованного на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). На этом участке планируется разместить центр художественной гимнастики и научно-технологический кампус. Проект реализует ООО «Ленэкспо».

- Центр художественной гимнастики будет включать в себя гостиницу, общежитие, детский сад, школу, спортивно-зрелищный комплекс и образовательные учреждения. В научно-технологическом кампусе также появятся гостиница, общежитие, учебные заведения среднего и высшего образования, научные лаборатории и инженерная инфраструктура, - рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

На подготовку проекта отводится один год, расходы берет на себя компания. Участок ограничен береговой линией Галерной Гавани, Шкиперским протоком, Наличной улицей, площадью Морской Славы и акваторией Финского залива.