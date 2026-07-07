Съемки фильма о путешествии двух собак стартовали в Петербурге

Когда питомец сбегает, родители отправляются на его поиски. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге начались съемки семейной приключенческой картины «Принц». В центре сюжета - два бигля по кличкам Принц и Молли, которые путешествуют из Москвы в Петербург. Об этом сообщил Piter.TV.

- Работать с животными всегда сложно. Бигли - порода не из послушных, но именно своим хулиганским и непоседливым характером они идеально подходят героям фильма, - призналась режиссер Анна Курбанова.

По сюжету в центре истории - семья мальчика Артема, которого играет Максим Матузный. Его родителей сыграли Зоя Бербер и Константин Плотников. Когда питомец сбегает, родители отправляются на его поиски.

- Мой персонаж - добряк, который всегда поддерживает сына и считает его идеи, даже самые безумные, прекрасными, - рассказал Плотников журналистам.

Сейчас съемочная группа работает в Петербурге, но впереди у собак и их хозяев новые локации - съемки продолжатся в Великом Новгороде.