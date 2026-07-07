Связь Билайна стала стабильнее в дачных локациях Ленобласти и Петербурга

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Билайн провел работы по развитию сети в нескольких малых населенных пунктах и СНТ Ленинградской области. Модернизация затронула территории, где жители региона регулярно проводят выходные и летний сезон.

Проведенные работы позволили усилить сеть в д. Хотыницы, п. Каложицы (Волосовский район), д. Трубников Бор, д. Большая Горка, д. Дроздово (Тосненский район), п. Снетково, п. Ларионово (Приозерский район), п. Серово, п. Ушково (Курортный район Санкт-Петербурга), а также в СНТ «Лесное-4», «Сокол-2», «Захожье Плюс», «Лесное-3», «Содружество» в Ленобласти и СНТ «Павловское-1», «Павловское-2», «Славянка», «Контакт» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Благодаря этому мобильная связь и интернет стали доступнее для жителей и дачников.

Теперь клиенты Билайна могут комфортнее пользоваться банковскими приложениями, государственными и другими онлайн-сервисами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, а также строить маршруты в навигаторе, смотреть видео и загружать фотографии.

- Летом многие жители Петербурга и Ленобласти чаще бывают за городом, проводят время на дачах, навещают близких и работают удаленно из небольших населенных пунктов. Поэтому мы продолжаем развивать сеть не только в городах, но и в СНТ и сельской местности, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи независимо от того, где проводят сезон, — отмечает Екатерина Кудряшова, директор Западного региона Билайна.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые одиннадцать часов – без перерыва и выходных.

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