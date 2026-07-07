Два садоводства под Петербургом затопило из-за плотины бобров

Всего затопило 45 приусадебных участков. Фото: Комитет правопорядка ЛО

Около полусотни садоводческих участков под Петербургом затопило. По предварительной информации, виновниками оказались бобры, которые построили мощную плотину.

- Из-за паводка в Ломоносовском районе оказались под водой участки в СНТ «Красногорские покосы» и «Южное». Всего затопило 45 приусадебных участков, - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Владельцы дач покинули территорию самостоятельно, эвакуация никому не потребовалась. На месте работают представители администрации, спасатели и аварийные службы. Ситуация остается на контроле.

Бобры строят плотины, чтобы создать глубокий пруд. Так они защищаются от хищников - входы в их жилища всегда должны быть под водой, а также для создания запасов корма на зиму и удобного доступа к деревьям. Однако из-за их строительного хобби регулярно страдают дома и огороды жителей садоводств и деревень.