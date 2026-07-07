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НовостиДом. Семья7 июля 2026 12:55

Продавца в Петербурге оштрафовали за содержание красноухих черепах в тесном аквариуме

Торговая точка находилась рядом со станцией метро «Улица Дыбенко»
Маргарита СУРИНА
На владельца торговой точки составили административный протокол.

На владельца торговой точки составили административный протокол.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге специалисты провели проверку и обнаружили торговую точку, где незаконно продавали красноухих черепах. Торговая точка находилась рядом со станцией метро «Улица Дыбенко». Животные содержались в неприемлемых условиях.

- Черепахи жили в маленьком аквариуме без возможности выбраться на сушу. Кроме того, не соблюдался необходимый температурный режим, а также отсутствовало ультрафиолетовое облучение. Без ультрафиолетового света животные не могут вырабатывать витамин D, который важен для усвоения кальция, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

В Росприроднадзоре также сообщили, что на владельца торговой точки составили административный протокол по статье о несоблюдении требований к содержанию животных. В результате нарушителя оштрафовали.

После получения штрафа продавец прекратил продажу черепах.